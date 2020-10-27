На Кубани создан природный парк

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27 октября 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае создана крупнейшая природная территория регионального значения — парк "Маркотх". Соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев.



Как сообщает пресс-служба краевой администрации, новая особо охраняемая территория располагается в юго-западной части края. Определение её границ позволит сохранить уникальные, имеющиеся только на черноморском побережье ландшафты и природные комплексы.



Общая площадь ООПТ составляет более шестидесяти с половиной тысяч гектаров. В её состав вошли территории пяти районов Кубани и десять памятников природы регионального значения.



Ранее "Аргументы Недели" рассказывали о том, что в Краснодарском крае на волю выпустили 24 лани. Животных вырастили в Белореченском заказнике и отпустили на свободу в районе Горячего Ключа.