В Казахстане посмертное донорство органов разрешено оформлять онлайн

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27 октября 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Дать согласие на посмертное донорство органов в Казахстане теперь можно онлайн. Воспользоваться новой услугой можно на специальном портале. В Казахстане проведено 1800 трансплантаций. Каждый пятый орган взят у посмертного донора.

С мая в республике действует закон, по которому разрешение на пересадку могут дать родственники умершего, если при жизни человек не оформил письменного согласия.

Некоторые боятся, что их согласием могут воспользоваться нечистые на руку чиновники или врачи. Чтобы укрепить доверие казахстанцев, в Минздраве создали единый лист ожидания в электронном формате. Компьютер сам отбирает доноров и реципиентов.

Директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Адил Жумагалиев рассказал, что самое главное - учитывается только медицинский критерий: гистосовместимость тканей, групповая совместимость крови, - сообщает МИР24.

Заработала и новая услуга онлайн-оформления согласия на донорство. От своего решения можно отказаться.За пару недель онлайн-согласие на трансплантацию органов дали больше 200 пользователей портала.