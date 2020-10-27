На Южном Урале продолжается рост заболеваемости COVID-19
27 октября 2020, 09:51[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Минздрав Челябинской области опубликовал очередную сводку по распространению коронавирусной инфекции.
На утро 27 октября зафиксировано 145 новых случаев заражения коронавирусом, из них один человек – школьник. С начала пандемии в регионе подтверждено 19656 случаев заболевания, проходит лечение 4148 человек.
За прошедшие сутки выписан 41 южноуралец, умерло семеро человек. От коронавируса скончалась женщина 71 года, у остальных были тяжелые сопутствующие заболевания.
Напоминаем телефон горячей линии министерства здравоохранения 8 (351) 240-15-16, недавно была открыта еще одна круглосуточная линия по вопросам граждан – 8-800-350-24-74.
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