На Южном Урале продолжается рост заболеваемости COVID-19

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27 октября 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Минздрав Челябинской области опубликовал очередную сводку по распространению коронавирусной инфекции.

На утро 27 октября зафиксировано 145 новых случаев заражения коронавирусом, из них один человек – школьник. С начала пандемии в регионе подтверждено 19656 случаев заболевания, проходит лечение 4148 человек.

За прошедшие сутки выписан 41 южноуралец, умерло семеро человек. От коронавируса скончалась женщина 71 года, у остальных были тяжелые сопутствующие заболевания.

Напоминаем телефон горячей линии министерства здравоохранения 8 (351) 240-15-16, недавно была открыта еще одна круглосуточная линия по вопросам граждан – 8-800-350-24-74.