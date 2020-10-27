Более ста единиц техники выведено на дороги Челябинска
27 октября 2020, 09:20[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
С связи с непогодой городские власти мобилизовали работу по уборке улиц от снега.
Как сообщает пресс-служба администрации города, на дороги вышли 148 единиц техники: 43 КДМ, 68 МТЗ, 28 погрузчиков, 8 самосвалов, 1 автогрейдер. Помогают бороться со снегом 253 дорожных рабочих. Производится подметание проезжей части и тротуаров, формирование снежных залов, сбор и вывоз снега. Власти и Госавтоинспекция призывают южноуральцев учитывать погодные условия, соблюдать ПДД, а также поменять летнюю резину на зимнюю. Напоминаем, тормозной путь автомобиля на скользкой дороге может возрастать в разы.
На дороги Челябинской области федерального, областного и местного значения выведены дополнительные наряды ГИБДД. В случае чрезвычайной ситуации они окажут помощь участникам дорожного движения.
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