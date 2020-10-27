Ксения Собчак призналась, что переболела COVID-19 вместе с сыном

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27 октября 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Ксения Собчак, фото из vk.com/sobchak

Ксения Собчак подтвердила, что переболела коронавирусом, сейчас она находится на изоляции. Заболевание также перенес ее трехлетний сын Платон. Об этом Ксения рассказала в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

"Сейчас мне уже лучше, я дома, практически выздоровела, но не могу еще находиться в студии", - рассказала Собчак. Телеведущая рассказала, что у нее были высокая температура и кашель, а через 5 дней пропало обоняние. Также ей все время хотелось спать и даже начиналась депрессия.

Собчак сообщила, что летом у ее сына Платона оказался положительный результат тест на коронавирус – после этого всей семье пришлось уйти на карантин.

В настоящий момент Платон находится со своим отцом, актером Максимом Виторганом.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак самоизолировалась. В интернете писали, что Собчак могла заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19.