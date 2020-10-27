Хабаровские профсоюзы подсказали, как справиться с безработицей

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27 октября 2020, 08:52 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

С начала пандемии коронавируса в Хабаровском крае резко увеличилось число безработных. В октябре зафиксировано некоторое снижение уровня безработицы, однако для региона цифры все равно внушительные – 26 123 человека официально не трудоустроены (по данным Министерства экономического развития Хабаровского края территорий на 7 октября), тогда как в феврале их было чуть более шести тысяч.

Руководитель Союза «Хабаровское краевое объединение организации профсоюзов» Галина Кононенко рассказала «Аргументам недели» о причинах роста «пандемийной» безработицы в регионе, а также поделилась идеей, как эффективно снизить ее уровень.

Кто виноват?

- Причины безработицы стоит искать в сегодняшних условиях ситуации на рынке труда. Многие предприятия – особенно малого и среднего бизнеса, к сожалению, не справились с экономическим кризисом и прекратили свое существование. Соответственно, высвободились наемные работники. Кроме того, свою роль сыграло и увеличение размера пособий по безработице, а также дополнительные выплаты, адресованные безработным с детьми. Эти меры государственной поддержки, безусловно, очень важны, но в то же время, простимулировали постановку на официальный учет граждан как безработных. Тем более, что осуществить это можно напрямую, без очной подачи документов, регистрируясь на портале «Работа в России». Так мы получили резкий для нас рост официальной безработицы, - поделилась Галина Кононенко.

Что делать?

Председатель краевых профсоюзов видит выход из сложившейся ситуации в использовании возможности получить безработным новую профессию, пройти профессиональную переподготовку. Ряд работодателей, получая целевую финансовую поддержку из федерального и краевого бюджета, создавали временные рабочие места путем организации временной занятости, общественных работ.

- Самое главное – особенно на сегодняшний день – это поднять экономику и производство, а также создать рабочие места. Анализ граждан, зарегистрированных безработными, показал, что на учет становятся лица, которые долго не работали, некоторые даже с 2014 года. Скорее всего, это люди не пенсионного возраста, а те, кто были неофициальными «самозанятыми» или наемными работниками без оформления трудовых отношений. Причем выяснилось, что у более половины безработных не имеется никакого образования, кроме школьного. Однако они, как умельцы-самоучки, имеют определенные профессиональные навыки: кто-то работал сварщиком, кто-то слесарем, кто-то секретарем и т.д. В этой связи мы решили напомнить о том, что есть такая система – Независимая оценка квалификации. Этот процесс не новый – он идет уже несколько лет, по нему принят соответствующий Федеральный закон. Независимая оценка развивается и на Дальнем Востоке. Она как раз позволяет подтвердить соответствие своего фактического опыта, знаний, умений уровню квалификации, в которой нуждается работодатель, предоставляя ту или иную вакансию. Такой возможность могут воспользоваться в том числе и те, кто не имеет профессионального образования. Получив на руки документ о подтверждении соответствия своих умений и навыков требуемому профессиональному стандарту, работник уже может идти к работодателю для найма. Такой путь решения проблемы безработицы, считаем, будет эффективным и поможет трудоустройству граждан.

Оценка квалификации проводится независимыми экспертами в соответствующих центрах. Однако на сегодняшний день эта процедура платная. Разумеется, что у безработного, который и так лишился источника дохода, нет денег на проведение оценки. Потому мы – профсоюзы – с пониманием отнеслись к инициативе Комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края, Союза работодателей Хабаровского края, и тоже вышли с предложением к врио губернатора Михаилу Дегтяреву поддержать эту инициативу.

Суть предложения состоит в том, чтобы органы службы занятости были наделены полномочиями выдавать безработным гражданам сертификаты на прохождение экзамена на соответствие профессиональным требованиям в специальных центрах оценки квалификаций. Финансирование этих расходов осуществлять их федерального бюджета в рамках государственных программ, например, "Содействие занятости населения" и

других, на которые выделяются федеральные средства, чтобы эта оценка проводилась за счет бюджета, а не за счет самих безработных. 7 октября в ходе круглого стола, посвященного проблемам рынка труда в Хабаровском крае, мы внесли предложение в адрес Федерации Независимых Профсоюзов России инициировать внесение изменений в Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения Российской Федерации» и Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

Решение, конечно, будет приниматься не на уровне края. Поправки понадобятся в федеральные законы. Мы предложили Михаилу Дегтяреву эту инициативу поддержать и высказать положительное мнение о ней на уровне правительства РФ. Могу отметить, что он заинтересовался предложением, со своей стороны поддержал. Теперь дело за федеральным правительством, - резюмировала Галина Кононенко.