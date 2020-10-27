Вступление в силу закона о передаче полномочий в сфере ЖКХ предложено отсрочить

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27 октября 2020, 01:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание, на котором депутаты вновь рассмотрели вопрос о передаче сельскими поселениями муниципальным районам полномочий по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

В работе совещания приняли участие вице-губернатор Игорь Чагаев, врио министра ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко, министр финансов Сергей Максименко, директор департамента внутренней политики Александр Топалов, руководитель РЭК – департамента цен и тарифов Сергей Милованов.

Предваряя обсуждение, спикер ЗСК сказал о том, что закон, предусматривающий передачу полномочий в сфере ЖКХ с поселенческого на районный уровень, был принят в декабре 2019 года. Документом также установлен переходный период до 1 января 2021 года.

- Такой переходный период мы предусмотрели для того, чтобы за 2020 год решить вопросы передачи имущественного комплекса поселений муниципальным районам. Однако в ходе реализации положений закона возникло множество вопросов, в том числе, касающихся оформления прав собственности на объекты инфраструктуры, что привело к замедлению данного процесса, - уточнил Юрий Бурлачко.

О фактическом положении дел депутатам доложил Андрей Ляшко. По его словам, наиболее острая проблем в коммунальной сфере края - износ основных фондов и технологическая отсталость. Большинство объектов выработало свой эксплуатационный ресурс, не отвечает современным требованиям надежности, промбезопасности, энергоэффективности и производительности. При этом, как МУПы, так и их учредители-муниципалитеты имеют ограниченные возможности по финансированию модернизации сетей и объектов. Решить проблему возможно за счет привлечения инвестиций, чему призван способствовать обозначенный закон. Документ позволил сдвинуть решение вопроса с мертвой точки.

Вместе с тем, по информации председателя комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Сергея Жиленко, с 1 января 2021 года муниципальные районы в полной мере должны быть готовы обеспечить выполнение полномочий в сфере ЖКХ на территориях сельских поселений. Однако, в большинстве районов края не урегулированы вопросы передачи имущества.

На сегодняшний день, по словам Сергея Жиленко, самым затруднительным является отсутствие правоустанавливающих документов на объекты имущественного комплекса сельских поселений, в том числе есть объекты недвижимого имущества, являющиеся бесхозяйными. А процедура оформления бесхозяйного имущества занимает не менее одного года. При этом требуются значительные ресурсы на подготовку техпаспортов технических планов, межевания земельных участков под объектами жилищно-коммунального комплекса.

Своими силами муниципальные образования не справятся с данной проблемой. Сумма затрат для оформления оставшегося имущества, озвученная министерством ТЭК и ЖКХ, составляет более 290 миллионов рублей. Данные средства не предусмотрены проектом краевого бюджета на 2021 год. В связи с чем, как сказал Сергей Жиленко, необходимо рассмотреть вопрос о том, чтобы отодвинуть срок вступления в силу данного закона, как минимум, еще на один год.

Вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко озвучил мнение, что срок вступления Закона в силу необходимо перенести на два года.

Глава парламента согласился с обозначенными позициями, обратив внимание профильного ведомства на необходимость контроля за сложившейся ситуацией.

- Эти два года мы даем именно для проведения соответствующей работы. Министерству, в свою очередь, необходимо составить график проведения кустовых совещаний, в рамках которых будут разъяснены все механизмы реализации Закона, а также взять реализацию переходного периода в муниципалитетах под жесткий контроль, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Спикер дал поручение профильному комитету подготовить проект документа, предполагающего перенос сроков реализации закона о передаче полномочий.

В завершение депутаты утвердили резолюцию, в которой содержится ряд рекомендаций как комитетам ЗСК, так и органам исполнительной власти. В частности, министерству финансов рекомендовано вернуться к рассмотрению возможности софинансирования расходов на оформление имущества сельских поселений в сфере ЖКХ. Такое предложение председатель ЗСК Юрий Бурлачко озвучил во время очередной планерки в начале июня этого года.