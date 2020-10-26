Старовойт распорядился перевести детские сады Курской области на свободное посещение

Аргументы Недели → Общество 13+

26 октября 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kursk-izvestia.ru

Роман Старовойт. Фото: сайт администрации КО

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о переводе детских садов в регионе на режим свободного посещения.

Глава региона отметил, что к нему неоднократно обращались с просьбой рассмотреть такую возможность из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«Я абсолютно согласен, что это справедливо в текущей эпидемической ситуации – многие живут в большой семье, им нельзя лишний раз рисковать жизнями пожилых родных», – сказал Старовойт.

Свободное посещение вводится с 27 октября. Согласно решению, оплата за детский сад будет начисляться только за те дни, в которые ребенок посещал детский сад.

Ранее сообщалось, что в Дагестане 16 воспитанников разных детсадов были госпитализированы с отравлением.