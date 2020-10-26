Президент Латвии Эгилс Левитс: Общество должно мобилизовать свои силы

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26 октября 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Латвийское общество должно мобилизоваться, чтобы совместными усилиями остановить стремительное распространение коронавируса. Так заявил президент Латвии Эгилс Левитс латвийскому народу.

Ситуация с коронавирусом в Латвии, увы, оставляет желать лучшего: сегодня было зафиксировано 776 случаев заражения и четыре смерти. Правительство Латвии, видимо, 27 октября рассмотрит более серьезные ограничения в борьбе с коронавирусом. Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле высказала мнение, что стоит подумать об «удаленке» для всех школьников.

Президент Латвии Эгилс Левитс высказался по этому поводу:

«В последние дни в Латвии наблюдается стремительное распространение коронавируса – регулярно регистрируются новые выявленные больные, которые достигают несколько сотен в день. 56 человек уже скончались, а больницы быстро заполняются. Каждый день появляются новые тревожные цифры о распространении пандемии. Это не просто статистика – это жизни людей. Сегодня мы не должны слушать популистов. И ложные новости угрожают обществу. Наши действия должны быть рациональными. Наша цель – разорвать спираль пандемии. Мы должны быть решительными. Если того потребует ситуация, мы все должны быть готовы в течение какого-то времени предпринимать еще более решительные действия. Например, если это будет необходимо, в отношении удаленного обучения в школах, профессиональной деятельности или собраний. Мы должны все вместе мобилизоваться, чтобы подавить волну пандемии. Мы смогли сделать это весной, сможем и сейчас».