Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

На Савеловском вокзале выявили около 40 нарушителей масочного режима

, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

На Савеловском вокзале выявили около 40 нарушителей масочного режима
Фото: соцсети

Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале Москвы в ходе рейдов 26 октября

В ходе рейдов 26 октября выявлено 37 нарушителей масочного режима среди посетителей Савеловского вокзала Москвы. Об этом журналистам сообщил Алексей Кузнецов, начальник отдела Технической инспекции ОАТИ Москвы.

«Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией на транспорте проведено обследование Савеловского вокзала столицы - на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. В ходе обследования выявлены случаи несоблюдения гражданами на территории вокзала перчаточно-масочного режима», - сказал Алексей Кузнецов.

Она пояснил, что в ходе рейда выявлено почти 40 нарушителей масочного режима.

«Составлено 37 протоколов по статье 3.18.1 часть 2, статья предусматривает штраф в размере 4 тыс. руб.», - отметил инспектор.

ГБ

В мире

Портал Haberler.com: Реджеп Эрдоган хочет, чтобы Крым «вернулся» в состав Турции

Реджеп Эрдоган хочет, чтобы Крым «вернулся» в состав Турции?

Турецкий президент Реджеп Эрдоган хочет, чтобы Крымский полуостров «вернулся» в состав его страны. Соответствующая точка зрения представлена в материале, размещенном на страницах зарубежных интернет-СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью