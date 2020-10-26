На Савеловском вокзале выявили около 40 нарушителей масочного режима
26 октября 2020, 17:02[ «Аргументы Недели» ]
Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале Москвы в ходе рейдов 26 октября
В ходе рейдов 26 октября выявлено 37 нарушителей масочного режима среди посетителей Савеловского вокзала Москвы. Об этом журналистам сообщил Алексей Кузнецов, начальник отдела Технической инспекции ОАТИ Москвы.
«Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией на транспорте проведено обследование Савеловского вокзала столицы - на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. В ходе обследования выявлены случаи несоблюдения гражданами на территории вокзала перчаточно-масочного режима», - сказал Алексей Кузнецов.
Она пояснил, что в ходе рейда выявлено почти 40 нарушителей масочного режима.
«Составлено 37 протоколов по статье 3.18.1 часть 2, статья предусматривает штраф в размере 4 тыс. руб.», - отметил инспектор.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.