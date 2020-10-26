На Савеловском вокзале выявили около 40 нарушителей масочного режима

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26 октября 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале Москвы в ходе рейдов 26 октября

В ходе рейдов 26 октября выявлено 37 нарушителей масочного режима среди посетителей Савеловского вокзала Москвы. Об этом журналистам сообщил Алексей Кузнецов, начальник отдела Технической инспекции ОАТИ Москвы.

«Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией на транспорте проведено обследование Савеловского вокзала столицы - на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. В ходе обследования выявлены случаи несоблюдения гражданами на территории вокзала перчаточно-масочного режима», - сказал Алексей Кузнецов.

Она пояснил, что в ходе рейда выявлено почти 40 нарушителей масочного режима.

«Составлено 37 протоколов по статье 3.18.1 часть 2, статья предусматривает штраф в размере 4 тыс. руб.», - отметил инспектор.