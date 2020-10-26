Легко ли выучить латышский язык иностранцам

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26 октября 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Эрика Пичукане, преподаватель латышского языка, фото автора

Нет особого секрета, что без государственного языка в Латвии – никак! Хочешь приличную работу (любую) – учи язык и говори. Латвия – многонациональная страна, которая принимает и мигрантов. И одно из основных условий для достойного проживания в стране – общение на латышском языке.

Понятно, что некоторых прибывших иностранцев в Латвию, увы, «страшит» латышский язык. Этому есть объяснения: чужая страна, непонятный язык, культура, быт. А говорить на государственном необходимо. И резонный вопрос: «А как выучить латышский язык без стресса?» Как интегрироваться в чужую для иностранцев среду без знания языка?

Балтийское бюро «Аргументы Недели» провело свое расследование… И вот, что удалось узнать.

Рига. Красивое здание в центре города. Когда-то тут был «Дом офицеров», а сегодня «Rigas Latviesu biedribas nams». Именно тут и проходят занятия по латышскому языку для мигрантов. И совершенно бесплатно! Да, вот такая европейская программа существует в Латвии.

Пожалуй, самое лучшее сейчас – рассказать о том, как и по какой программе происходит обучение. Реальное мнение журналиста. Что я с удовольствием и сделаю.

Да, я посетила эти занятия с разрешения его преподавателя из отдела образования Агентства латышского языка Эрики Пичукане.

Занятия меня поразили. В хорошем смысле. Я всегда считала, что ученик впитывает знания от умения педагога преподнести материал. Если учителю самому интересно, то и ученик влюбится в предмет. На этих занятиях я полностью подтвердила свое мнение.

Итак, Эрика Пичукане. Яркая, красивая, активная, открытая. Улыбка не сходит с ее лица. Мы встретились с Эрикой до начала занятий и немного побеседовали.

Меня, конечно, интересовал вопрос о том, как иностранцы с другим менталитетом, культурой, алфавитом осваивают чужой для них язык?

Эрика: «С этим все в порядке. Мои ученики с интересом изучают латышский язык. У меня есть ученики из Сирии, Беларуси, России, Вьетнама, Шри-Ланка и т.д. Некоторые знают несколько языков. Поверьте мне, как преподавателю, первый иностранный язык, который изучаешь, требует больших усилий и бывает сложным… А все последующие языки – легко. Главное – желание. А оно у моих учеников есть! В чем суть занятий? Мы изучаем главные основы языка, чтобы они смогли понимать, объясниться и даже работать. Занятия проходят по вечерам, три раза в неделю».

Постепенно ребята стали «стекаться» на занятия. Они такие разные! Но все улыбчивые и целеустремленные. Уже в процессе занятия я обратила на одну девушку из Вьетнама… С таким желанием и упорством она произносила латышские слова, что даже захотелось ее поддержать. У нее все очень хорошо получалось. Она словно своей энергией заражала других.

Что меня поразило в этих занятиях? Подход. Он был необычным. Я спросила у Эрики об этом.

Эрика: «Все дело в моей программе обучения. Занятия проходят в игровой форме. Как вы занимаетесь с ребенком, чтобы ему было интересно, и он усвоил то, что вы хотите ему донести? Конечно, весело, с юмором и в игровой форме. Да, с юмором! Занятия проходят вечером… Люди устали после трудового дня и нужно расшевелить. Мы можем даже петь. Могу сказать точно, что по окончанию курса мои ученики неплохо понимают и говорят. Учитель должен знать индивидуальные привычки каждого ученика, кто осваивает язык. Подстраиваться под эти привычки в учебе. А для этого нужно профессиональный опыт, огромное терпение и творческая выдумка. Да, я должна учитывать их культуру, навыки, подход к изучению языка. Думаю, что у нас полное взаимное понимание».

С этим я совершенно согласна. Занятия, действительно, происходят в игровой форме и даже с песней… И это так заразительно! Что в процессе занятий я стала сама вникать в предмет и даже подпевать! Признаюсь, что такие эмоции мне несвойственны! Но они были.

В Латвии изучению государственного языка уделяется большое внимание. Бывают и «перегибы»… Согласитесь, когда, что-то тебя заставляют делать насильно, то это вызывает дух противоречий. В латышских СМИ частенько можно «ознакомиться» с материалом, где тебе просто навязывают то, что ты должен и обязан! А почему просто в латышских СМИ, на ТВ не показать вот такие уроки? С юмором, без стеснения, без осуждений? Могу точно сказать, что у многих тех, кто не знает латышского языка, мнение изменится. Возникнет желание его выучить. Сколько тогда государство получит «прибыли»? В виде знающих и интегрированных людей!

Один из важных вопросов, которые волнуют жителей Латвии, не говорящих на государственном языке, а не будет ли так, что он перестанет думать на своем языке? Забудет свой язык?

Эрика: «Нет. Никаких проблем не вижу! Я днем разговариваю на латышском языке, а прихожу домой и говорю с ребенком и на русском. Как тут можно забыть язык? Знание нескольких языков – богатство! Я уверена, что учить латышский язык людям, которые собираются жить в Латвии – нужно. Даже если они потом и уедут, или не получат статус беженца. Они уедут с добрым отношением к людям из Европы. Многие же знают тот же латинский алфавит, и им легче будет выучить другой европейский язык. Я, например, не согласна, что многие жители в Латвии не знают государственного языка. Знают, понимают. А почему некоторые не хотят его учить, живя тут? Думаю, что просто лень. Ее стоит победить и все будет тогда замечательно! А мы, преподаватели, с удовольствием в этом поможем!»

Так легко ли выучить латышский язык? Легко! Главное – желание и преподаватель, любящий свое дело!