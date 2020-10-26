Депутат МГД Андрей Титов: Добровольный квалификационный экзамен помогает получить первую работу в Москве

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26 октября 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Добровольный квалификационный экзамен (ДКЭ) помогает получить первую работу в столице. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил член комиссии Мосгордумы по образованию Андрей Титов.

«В Москве подводят итоги добровольного квалификационного экзамена: 239 студентов из свыше 12 тыс. прошли его успешно, более 80 студентов получили приглашения на работу или оплачиваемую стажировку в московских компаниях. Экзамен задает высокую планку, но успешное прохождение позволяет получить перспективную работу сразу после выпуска», - сказал Андрей Титов.

Он добавил, что добровольный квалификационный экзамен является серьезным испытанием, которое показывает, насколько молодой специалист готов к задачам реальной работы.

«Ребят тестировали не просто на теоретические знания предметов. На втором этапе пришлось демонстрировать навыки командной проектной работы, лидерские качества, способность к коммуникации. При этом впервые экзамен проходил исключительно в режиме онлайн. Однако дистанционный формат - требование времени. Это те умения, которые в этом году вынуждены осваивать многие работники в связи с переходом на удаленную работу, и, естественно, работодатели обратили внимание на такой формат», - заявил Андрей Титов.

Треть успешно прошедших экзамен, по словам депутата, уже трудоустроены. «Работодатели пригласили к себе победителей и наиболее способных финалистов в каждой из 50 номинаций: предложения о работе получили студенты по направлениям «менеджер проектов», «аудитор», «менеджер по подбору персонала», «специалист по логистике», «программист». В добровольном экзамене в этом году приняли участие более 12 тыс. человек из 371 вуза со всей страны», - пояснил Андрей Титов.

Парламентарий подчеркнул, что эти показатели являются рекордными.

«Прошли экзамен не все, однако сам факт участия в испытании свидетельствует о том, что студенты сегодня более мотивированные. Они используют весь спектр возможностей для поиска работы, а не просто изучают объявления на сайтах. Рынок труда становится сложнее, выделиться на фоне других соискателей очень важно, и ДКЭ дает такую возможность. Это хорошая возможность получить первую работу. Уверен, в будущем значение результата этого экзамена еще вырастет», - заключил Андрей Титов.