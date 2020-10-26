Оперштаб: на Кубани приостановили работу четыре детсада и две школы

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26 октября 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На сегодняшний день в Краснодарском крае из-за коронавируса приостановили деятельность несколько образовательных организаций. Какие именно - рассказали в краевом оперштабе.



Четыре детских садика временно закрыты в Сочи, а также в Новокубанском, Выселковском и Тимашевском муниципалитетах. Всего домой отправилось четыреста детей.



Также временно прекратили очное обучение две школы - №63 в кубанской столице и №16 в посёлке Заречном Успенского района. Общее число обучающихся в этих школах - 1200 человек. Сейчас они получают знания из дома, в дистанционном режиме.



Также приостановлена деятельность тринадцати групп в шести среднеобразовательных учреждениях, среди которых Краснодарский колледж электроприборостроения, Краснодарский технический колледж, Лабинский аграрных техникум и другие.



Через две недели все сотрудники и воспитанники указанных организаций смогут вернуться к очному посещению.