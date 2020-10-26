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Роспотребнадзор закрыл «Известия Hall» за нарушения антиковидных мер

, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Роспотребнадзор закрыл «Известия Hall» за нарушения антиковидных мер
Фото: соцсети

Роспотребнадзор приостановил деятельность концертного зала «Известия Hall» на Пушкинской площади до решения суда за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом журналистам сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

«23 октября было проведено обследование клуба «Известия Hall» во время проведения концерта. По результатам обследования был выявлен ряд грубых нарушений санитарного законодательства в части недопущения распространения коронавирусной инфекции. В частности, не соблюдалась социальная дистанция посетителями концерта, отсутствовали маски и перчатки, также со стороны администрации было выявлено ненадлежащее исполнение дезинфекционных мероприятий, также не были проведены мероприятия по обеззараживанию воздуха. По факту данных нарушений юридическое лицо было уведомлено о явке с целью составления протокола о временном запрете деятельности. Сегодня, 26 октября, было произведено фактическое приостановление деятельности до решения суда», - сказал Даниил Кобразов.

Он отметил, что материалы дела будут переданы в районный суд.

«В дальнейшей материалы дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ будут переданы для принятия решения о вынесении наказания в районный суд. Данная статья предполагает наказание в виде штрафа до 500 тыс. руб. или административного приостановления деятельности сроком до 90 суток», - добавил специалист.

ГБ

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