Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о пожаре в Холдоми

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26 октября 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Обвинительное заключение по делу о гибели детей в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае утвердила Генпрокуратура РФ.

Обвинение утверждено в отношении гендиректора коммерческой организации, руководителя ее структурного подразделения - палаточного лагеря «Холдоми» (по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), а также главы райотдела надзорной деятельности и профилактических работ главного управления МЧС России по Хабаровскому краю (по статье о халатности, повлекшей указанные последствия).

Следствие уверено, что представители коммерческой фирмы во время оказания услуг по организации летнего отдыха в 2019 году на территории лагеря в Солнечном районе Хабаровского края разместили в палатках 189 подростков от 10 до 16 лет. В нарушение правил пожарной безопасности они организовали работу во временных жилищах электрообогревателей ночью и их использование детьми, которые в силу возраста не могли быть допущены к эксплуатации таких электроприборов.

Неисправности оборудования привели к пожару и гибели четырех детей. Еще шестеро получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Глава отдела ГУ МЧС по региону, который находился за несколько дней до трагедии на территории палаточного лагеря в целях проведения противопожарных инструктажей и тренировки по эвакуации детей, несмотря на увеличение пожарной нагрузки и несоблюдение требований пожарной безопасности, не принял мер к их устранению руководством лагеря.

Дело будет рассмотрено в Солнечном районном суде края.