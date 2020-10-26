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Аргументы Недели Общество 13+

К апрелю 2021 власти Краснодара хотят создать в городе пешеходный квартал

, 13:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

К апрелю 2021 власти Краснодара хотят создать в городе пешеходный квартал

На аппаратном совещании власти Краснодара заявили о намерении создать в городе пешеходный квартал. 

По словам главы кубанской столицы Евгения Первышова, популярность среди горожан перекрытой по выходным улицы Красной дала толчок к развитию общепита и ритейла. Фасады зданий преобразились, улица стала красивее. 

Но, как рассказал мэр, места уже не хватает и от горожан поступают запросы на расширение пешеходной территории. Первышов выразил желание пойти в этом вопросе навстречу краснодарцам и поручил проработать пешие маршруты в районе Красноармейской, Длинной, Рашпилевской и Карасунской. 

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