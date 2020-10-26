Умер кубанский фотокорреспондент Владимир Семенец

Аргументы Недели → Общество 13+

26 октября 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 83 году жизни скончался известный кубанский фотокорреспондент Владимир Иванович Семенец.



Владимир родился в станице Крымской, он много лет проработал на заводе ЗИП в Краснодаре по специальности инженер-электрик. В конце 60-х годов прошлого века уехал в Казахстан на газовые промыслы, где и раскрылся как фотограф.



В конце 80-х Владимир вернулся в Краснодарский край, где много лет проработал фотографом "Кубани Сегодня". Он вырастил двух сыновей — Ивана и Константина, которым привил любовь к профессии. Сейчас братья признанные и уважаемые фотокорреспонденты.



Редакция "Аргументов Недели" приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.