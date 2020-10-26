Законопроект о химической кастрации преступников на этой неделе внесут в Госдуму

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26 октября 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

дети, фото: pixels.com

Депутаты фракции «Единой России» в течение недели планируют внести в правительство, в Верховный суд РФ и в Госдуму законопроект о химической кастрации преступников. Об этом сообщил автор проекта депутат нижней палаты Анатолий Выборный.

«Статью 99 [Уголовного кодекса] предлагается дополнить таким видом принудительных мер медицинского характера как «химическая кастрация». В статье 101.1 необходимо ввести в законодательство термин «химическая кастрация», дать его определение и раскрыть с точки зрения уголовного законодательства. Под этим термином мы предлагаем понимать «введение в организм препаратов, которые подавляют сексуальное влечение». Их перечень должно будет определить правительство РФ», - пояснил он.

Выборный отметил, что также будут внесены поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. По его словам, причиной создания законопроекта стал рост преступлений в отношении несовершеннолетних, с 2016 года он составил примерно 20%.

Ранее психиатр оценил инициативу российских политиков о том, чтобы ввести химическую кастрацию для педофилов.