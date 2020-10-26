Свыше 8 млн рублей потратили в Хабаровске на создание доступной среды

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26 октября 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На выделенные в 2020 году 8 млн рублей в Хабаровском крае обустроили подходы к пешеходным переходам, установили пандусы, плавные спуски с поручнями и т.д.

- Каждый год перечень работ по муниципальной программе «Доступная среда» составляется с учетом пожеланий представителей маломобильных групп горожан. Эти люди не понаслышке знают, как непросто бывает перемещаться по некоторым маршрутам, поэтому мы тесно работаем с ними и прислушиваемся к их советам, - рассказали в городском управлении социальной работы с населением.

Городские власти и общественники проводят рейды, чтобы оценить проблемы на местности. В рейдах участвуют граждане с ограниченными возможностями здоровья.

Вместе во всех районах города они проверяют доступность улично-дорожной сети, соцучреждений, торговых точек, а также предприятий общепита. В ближайшее время три таких обхода пройдут в Центральном, Краснофлотском и Индустриальном районах.