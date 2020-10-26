Глава Краснодара поучаствовал в мастер-классе по баскетболу

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26 октября 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

t.me/PervyshovEA

В воскресенье, 25 октября, мэр Краснодара Евгений Первышов по приглашению игрока "Локомотив-Кубань" Алексея Саврасенко принял участие в мастер-классе по баскетболу.



Мероприятие проходило в парке "со слоником" в рамках акции "Спортсмены нашего двора". Глава города в своём telegram-канале поделился впечатлениями о прошедшем мероприятии, куда он пришёл вместе с сыном.



"Отличное получилось мероприятие, было много детей. С удовольствием размялся вместе со всеми под руководством самого Саврасенко, потом сыграли три на три", — написал Евгений Первышов.



После баскетбола мэр проверил ход реконструкции скейт-парка. Как ранее писали "Аргументы Недели", сейчас в сквере идут работы по замене старых деревянных конструкций на новые из бетона.



Глава кубанской столицы отметил, что работы ведёт та же команда, что занималась скейт-парком в Вишняковском сквере, который уже признали лучшим в России.



"Занимайтесь спортом, все условия мы будем создавать!", — призвал Евгений Первышов.