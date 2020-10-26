Сергунина: Более 7,4 тыс волонтеров поучаствуют в конкурсе «Доброволец Москвы»

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26 октября 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В столице завершился прием заявок на конкурс «Доброволец Москвы - 2020», желание принять участие выразили более 7,4 тыс. жителей города. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

«Самой представительной по числу конкурсантов стала номинация «Добрая команда. Вуз» - в ней зарегистрированы 2 тыс. 25 человек. А по количеству поданных заявок, их 470, лидирует индивидуальная номинация «Я волонтер», - рассказала Наталья Сергунина.

Также, по ее словам, в этом году конкурс «Доброволец Москвы» проходит в обновленном формате: у каждой некоммерческой организации появилась возможность выдвигать своих лучших волонтеров в рамках номинации «Спасибо». В ней заявлено более 80 добровольцев. Кроме того, в конкурсе впервые примут участие команды коммерческих организаций с программой развития корпоративной социальной ответственности. Общее число конкурсантов в номинации «Добрая команда. Корпоративное объединение» составит свыше 630 человек.

«Новый формат конкурса позволит нам не только узнать больше идей жителей города по развитию культуры добрых дел в столице, но и изучить лучший опыт, отметить успешные проекты, создать условия для их реализации в масштабах всей Москвы. Мы познакомимся с талантливыми и отзывчивыми волонтерами, которые уже сегодня готовы и могут улучшить жизнь в столице для каждого из нас», - отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города. Поддержите издание Вступайте в КЛАН

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Темы проектов, которые предлагают волонтеры, самые разные - от социальных программ помощи детям, нуждающимся людям и бездомных животным до патриотического волонтерства и использования виртуальной реальности в процессе обучения школьников. Кроме того, на конкурсе будут представлены идеи проектов в сфере медицины, спорта, культуры и медиа. Есть также проекты, направленные на самореализацию волонтеров, развитие социокультурного пространства в библиотеках Москвы и многое другое.

Участников конкурса ждут образовательные мастер-классы, творческие и мотивационные встречи, которые будут проходить до конца года. Большая часть мероприятий пройдет в режиме онлайн, на очных мероприятиях будут соблюдаться все меры безопасности: количество участников будет ограниченно, всем присутствующим измерят температуру, обеспечат масками, перчатками и антисептиками.