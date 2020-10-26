Назначен новый руководитель аппарата Общественной палаты Челябинской области

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26 октября 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы Общественной палаты Челябинской области

Денис Кузьмин приступил к своим обязанностям с 26 октября, он не новичок в этой сфере, ведь аппарат палаты был создан при его непосредственном участии.

Денис Кузьмин в 2005 году был назначен первым руководителем аппарата палаты, у него большой опыт работы в госструктурах и общественной деятельности. Ранее он руководит отделением социально-правового движения «За возрождение Урала» Советского района, являлся членом Общественной палаты.

Денис Кузьмин имеет два высших образования: историческое и юридическое. Он отметил, что профессиональный опыт, деловые и личные связи помогу ему наладить работу аппарата Общественной палаты, а также взаимодействие с социально-ориентированными НКО и гражданами для развития институтов гражданского общества на Южном Урале.