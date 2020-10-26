В Краснодаре неделя начнётся с тёплой погоды

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26 октября 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Синоптики краснодарского краевого гидрометцентра рассказали о погоде в ближайшие дни.



В понедельник, двадцать шестого октября, в кубанской столице ожидается 21-23 градусов тепла. Осадков не предвидится.



В целом, по краю так же ожидается отсутствие осадков и переменная облачность. Утром и ночью эксперты прогнозируют туман.



На побережье Чёрного моря облачность низкая, о дожде можно не беспокоиться. Температура ночью от десяти до пятнадцати градусов тепла, днём - до 21-26.



В последующие дни особых изменений погоды в регионе не предвидится.