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Аргументы Недели Общество 13+

В Краснодаре неделя начнётся с тёплой погоды

, 09:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре неделя начнётся с тёплой погоды

Синоптики краснодарского краевого гидрометцентра рассказали о погоде в ближайшие дни. 

В понедельник, двадцать шестого октября, в кубанской столице ожидается 21-23 градусов тепла. Осадков не предвидится. 

В целом, по краю так же ожидается отсутствие осадков и переменная облачность. Утром и ночью эксперты прогнозируют туман. 

На побережье Чёрного моря облачность низкая, о дожде можно не беспокоиться. Температура ночью от десяти до пятнадцати градусов тепла, днём - до 21-26. 

В последующие дни особых изменений погоды в регионе не предвидится. 

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