В Калуге одна из больниц обратилась за помощью к автовладельцам-волонтёрам
26 октября 2020, 09:57[ «Аргументы Недели» ]
В Калуге городская больница №5 обратилась за помощью к волонтёрам. Дело в том, что из-за роста заболеваемости людей увеличилось количество вызовов врачей к пациентам на дом.
В обращении, размещённом на сайте и в группе больницы в соцсети "ВКонтакте" говорится, что в среднем 450-500 вызовов за сутки. Вызовов на одного доктора за сутки - до 65. Собственного транспорта в больнице не хватает, врачи вынуждены ходить пешком.
Просят всех, кто располагает временем и своим автомобилем, помочь на период эпидемии в доставке врачей по адресам. "Не болейте! И творите добро!" - говорится в обращении "Калужской городской больницы №5".
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