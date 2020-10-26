В Хабаровском крае сотни домов остались без света из-за сильного снегопада и шквалистого ветра

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26 октября 2020, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта МЧС

В Хабаровском крае сотни домов остались без электроэнергии из-за сильного снегопада и шквалистого ветра. Мощный циклон обрушился на регион в минувшие выходные.

По данным «МИР 24», порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Из-за непогоды до сих пор без света остаются более 800 домов, в которых проживают около двух тысяч человек, а также 10 социально значимых объектов.

Сегодня край приходит в себя после природной стихии. С улучшением погодных условий в Татарском проливе с 08.00 (хбр) 26 октября возобновила свою работу паромная переправа «Ванино – Холмск». Сняты все ограничения на передвижение автомобилей.

По данным регионального управления МЧС, по состоянию на утро 26 октября 2020 года, бригадами электросетей завершаются работы по устранению нарушений в подаче электроэнергии в 4 населённых пунктах Хабаровского края – в Хабаровском, Комсомольском районах и районе им. Лазо. В течение прошедших суток к ликвидации последствий циклона от территориальной подсистемы РСЧС было привлечено 73 бригады общей численностью более 230 человек и 75 единиц техники, в том числе 32 аварийные бригады от предприятий энергосетей. Всего в результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений, а именно сильных порывов ветра, дождей и мокрого снега, нарушения электроснабжения фиксировались в населенных пунктах 11 муниципальных образований края.