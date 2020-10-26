Учёные назвали три критерия красоты человека

26 октября 2020, 07:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Датские ученые определили три критерия красоты человека. Во-первых, лицо у человека должно быть симметричным. Во-вторых, у красивого человека имеются черты лица, типичные для среднестатистического представителя его народа.
Третий критерий красоты - состояние кожи. Участники исследования высказали мнение, что человека можно назвать красивым, если у него ровная и чистая кожа, без темных кругов. По оценке исследователей, пигментные пятна на коже и морщины расцениваются как признак старости и следствие плохого здоровья, - пишут европейские СМИ.
Профессор кафедры социологии Копенгагенского университета Мадс Мейер Йегер объяснил, что асимметрия лица сигнализирует о плохих генах, а симметрия свидетельствует о хороших качествах, которые можно передать потомству.
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