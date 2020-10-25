Церковный вопрос: может ли женщина быть в сане священника

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25 октября 2020, 23:10 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Латвия – страна, где чтут и уважают различные вероисповедания. Рядом с православным храмом можно увидеть католическую базилику или евангелическо-лютеранскую церковь. Многонациональная страна со многими религиозными конфессиями.

Латвийцы любят ходить на службы в воскресный день. Недаром в Библии сказано, что воскресный день должен быть посвящен Спасителю. И даже тогда, когда в стране «бушует» коронавирус латвийцы идут к Богу.

Красивое местечко Роя. Когда-то ее называли рыбацкой столицей Латвии. Впервые Роя упоминается в письменных источниках в 1387 году. Сегодня Роя – один из престижный районов Курземе: красивые, стильные домики на берегу моря, лес, чистый воздух и спокойствие.

В рыбацкой столице Латвии есть одна церковь, которая была построена еще в 17 веке. Сегодня она охраняется государством. Евангелическо-лютеранская церковь.

Чем она примечательна?

Тем, что на протяжении веков церковь претерпела несколько изменений: свое начало ведет от небольшого деревянного прихода, который горел, но усилиями барона Артура фон Хана вновь возродилась в прекрасное каменное здание. Во время Первой мировой войны прекрасный алтарь с росписью был разрушен российским военным кораблем «СЛАВА»: артиллерийский снаряд попал в церковь. И вновь возрождение! Пусть через многие годы, но этот алтарь отреставрировали… В 2004 году.

Но главная ценность – картина с образом Христа… Вернее, запрестольный образ «Христос и святой Петр на озере», который был написан дочерью барона фон Хана в 1890 году по оригиналу картины Р. Рихтера.

Кстати, сегодня в Латвии действуют две лютеранские церкви. Как это возможно? Можно! Две церкви, которые имеют разные взгляды на рукоположение женщин в священнический сан.

Возведение женщин в священнический сан в Латвии не проводится с 1993 года. С тех пор как главой местной Евангелически-лютеранской церкви стал Янис Ванагс, противник женского служения в храме на равных с мужчинами. До того ординация женщин велась еще с 1975 года. Надо сказать, что женщины-лютеранки встретили такое решение… протестом, назвав это гендерной дискриминацией. Итак, в Латвии две Евангелически-лютеранские церкви. Вернее, с разными взглядами: местная и консервативная, и созданная после Второй мировой латышской диаспорой за границей, которая выступает «за» женщин в священническом сане.

А вот что касается отношения церкви к гомосексуализму, то Евангелически-лютеранская церковь не проводит «благословение однополых союзов» и не рукополагает пасторов-геев. Огромный скандал случился в 2002 году, когда пастор рижской церкви Христа был лишен своего сана. Он в интервью на радио открыто объявил о своей гомосексуальности и обвинил руководство Церкви в нетерпимом отношении к геям.

В основе исповедания ЕЛЦЛ лежит учение о том, что Иисус Христос есть истинный Сын Божий, который своей смертью на кресте искупил человечество от грехов. Затем Иисус воскрес, вознесся на небеса, а затем через деяния Святого Духа была основана христианская Церковь.