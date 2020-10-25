Николай Цискаридзе отдохнул в Сочи и поделился, какие на курорте цены

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25 октября 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]

Николай Цискаридзе, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Николай Цискаридзе отдохнул в Сочи и поделился впечатлением, какие цены на российском черноморском курорте. Цискаридзе в Сочи пригласила его подруга джазовая певица Теона Контридзе.

Они отдыхали дикарями. Знаменитый артист ходил на обычный пляж. По словам знаменитого артиста балета, ему, как много работающему человеку, важно отдохнуть на море, поплавать. Походы на городской пляж он назвал самыми экстремальными. Цискаридзе отметил, что последний раз так отдыхал в 1989 году. Но зато от души насмеялся, давно так не развлекался.

В интервью изданию Sobesednik.ru артист поделился, что цены его шокировали. В Сочи они оказались выше, чем на Мальдивах, в Милане или Монако. «Кофе пьешь за цену паровоза», - пошутил Николай Цискаридзе.

46-летний Николай Цискаридзе - народный артист России, артист балета и педагог, бывший премьер балета Большого театра, дважды лауреат Государственной премии РФ, трижды лауреат театральной премии «Золотая маска», член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.