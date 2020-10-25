Следите за руками. Кто и зачем манипулирует экологическими темами в Рязани?

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25 октября 2020, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]

Мусорные полигоны, фото соцсети

В середине октября в Рязани прошел пикет за чистый воздух. Без сомнения, мероприятие важное и нужное. Однако по какой-то неведомой случайности оно прошло именно тогда, когда к работе губернатора Николая Любимова и его команды накопился целый ряд серьезных вопросов. На решении каких проблем действительно стоит сфокусироваться руководству Рязанской области – читайте в нашем материале.



18 октября в Рязани на Театральной площади прошел пикет за чистый воздух. Повод имелся – на протяжении нескольких недель в октябре горожане жаловались на неприятные запахи в воздухе. Надзорные органы отреагировали на жалобы горожан – к примеру, в Советском районе обнаружили трехкратное превышение сероуглерода в воздухе.



Возмущение горожан понятно и объяснимо, и привлечение внимания общественности к таким проблемам – вещь обязательная. Однако есть несколько нюансов, которые открывают внимательным наблюдателям интересную картину.



Во-первых, мэрия Рязани на редкость оперативно согласовала пикет. Рязанские оппозиционеры неоднократно высказывали возмущение по поводу того, что городские власти затягивают с разрешениями на проведение пикетов или митингов. Или переносят их в отдаленные уголки города. Что объяснимо - чиновники боятся стихийных народных выступлений. Каждый такой пикет или митинг влечет за собой вопросы не только от руководства области, но и из федерального центра. Здесь же в считанные часы было согласовано мероприятие в центре города и на несколько сотен человек.



Более того, пикет активно анонсировался в СМИ и социальных сетях. Горожан собирали явно опытной рукой – у мероприятия был свой бюджет и даже брендинг (повсюду разошлись одинаковые картинки и логотипы). Плакаты тоже были изготовлены и раздавались всем желающим. Никаких самодельных штандартов – все было отпечатано заранее.



Напрашивается вывод: власти города были очень не против такого мероприятия. Вопрос: почему?



Затухающая экономика



Этот год стал непростым для всего мира – не только для России. Но во многих российских регионах руководители приготовились потуже затягивать пояса. Самоизоляция, девальвация рубля, многие люди потеряли доходы и работу. Нагрузка легла на государственные органы власти. Но были ли они готовы справиться с ней?



Если внимательно посмотреть на факты и попытаться оценить положение дел в Рязанской области, становится очевидно – ситуация сложилась непростая. Пошатнулись и экономическая, и социальная сферы жизни региона.

Бюджет региона на 2020 год свёрстан с дефицитом 3% - региону недостает 1,6 млрд рублей на необходимые расходы. При этом госдолг Рязанской области при общих доходах в 65 млрд рублей составляет 22,4 млрд рублей. Из них регион должен бюджету РФ 13 млрд рублей, а частным банкам – 9,6 млрд рублей. Только на обслуживание этих кредитов в год уходит 412 млн рублей!



Инфляция в регионе, по данным ЦБ РФ, растет быстрее, чем по России – на 4,4% с начала года (тогда как в целом по стране с начала года – 3,9%).



Бизнес за прошедший год практически замер – в первом полугодии этого года организации сократили инвестиции в основной капитал на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Строительство как самая чуткая к кризису отрасль, тоже «просело» - в январе-сентябре в регионе было построено на 23,3% меньше жилья. В денежном выражении объем выполненных в январе-сентябре работ составил лишь 55% от аналогичного периода прошлого года.



Эпидемиологический провал



Отдельно стоит поговорить о ситуации с коронавирусом. Последние несколько лет в регионе проводилась «оптимизация» в сфере здравоохранения – поликлиники «укрупняли» (на деле – закрывали небольшие больницы), штаты врачей постоянно «оптимизировали» (сокращая и постоянно повышая нагрузку на участковых врачей).



В результате система с напряженной эпидемиологической ситуацией справилась плохо. Вечная проблема рязанских поликлиник – очереди – дополнилась катастрофической нехваткой врачей, медикаментов и оборудования. К примеру, в наспех организованном детском COVID центре оказался всего один компьютерный томограф!



Сотрудники множества медицинских учреждений попросту не получили полагающихся выплат за переработки и риск. К примеру, сотрудники рентгенотделения больницы №11 «за особые условия труда и дополнительную нагрузку» получили за свою работу с коронавирусными больными смехотворные суммы или не получили вообще ничего. Им также полагались ощутимые (от 25 до 80 тыс. рублей) выплаты согласно Постановлению Правительства РФ от 12.04.2020 года №484 «за выполнение особо важных работ». Однако каким-то чудесным образом медработники под это положение не попали.



Бюрократическая чехарда рязанского Минздрава привела к тому, что без выплат остались, к примеру, врачи рязанской БСМП (один из врачей-рентгенологов даже оставлял обращение на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте»), сотрудники инфекционного и рентгенологического отделений Касимовской межрайонной больницы и многих других районных и городских медучреждений. По этим фактам следственный комитет организовал несколько проверок.



Что сделал губернатор Николай Любимов? Провел пресс-конференцию с руководителями городских и районных больниц. Ситуацию это не спасло: с начала пандемии в Следственный комитет поступили 11 коллективных обращений от рязанских врачей на невыплаты за работу с коронавирусными больными. Злого умысла следователи не нашли – но денег от этого у врачей в карманах не прибавилось.



Бездонный «Наташин сквер»



Впрочем, не только в рязанской системе здравоохранения испаряются в никуда деньги, положенные врачам. В сфере благоустройства в Рязанской области также образовалась «чёрная дыра»: благоустройство Верхнего городского парка (также известен как «Наташин сквер») за два года потребовало 80 млн рублей. В следующем году требуется ещё 20 млн рублей! Что довольно странно, ведь площадь парка – всего 2 га.



Активисты регионального отделения ОНФ уже направили в администрацию города обращение с просьбой проанализировать расходы. В сквере отнюдь не строятся детские площадки или аттракционы. К примеру, за 43 млн подрядчикам удалось лишь снять асфальтовое покрытие с дорожек, уложить плитку и подпилить деревья. На «малые архитектурные формы» (те самые игровые площадки и скульптуры) в 2020 году чиновники планируют выдать еще 37 млн рублей. «Золотые, должно быть, фигуры», - шутят жители города в соцсетях.



Провалившаяся концессия



Впрочем, непонятно на что потраченные деньги «Наташиного сквера» - полбеды. Команда Николая Любимова не справляется с куда более важными вопросами. К примеру – с судьбой рязанского Водоканала. Актив стратегически важный – водоснабжение требуется всему городу. Но проблемный – из года в год трубы изнашиваются, сети ветшают. Деньги на ремонт требуются немалые – счет идет на миллиарды рублей. Брать их неоткуда – долги за водоснабжение и канализацию от горожан и организаций неуклонно копятся.



Пять лет назад экс-губернатор Олег Ковалев и экс-мэр Рязани Олег Булеков предложили передать Горводоканал в концессию – то есть, частному собственнику в управление без права собственности. Стоит отметить, что Рязанский водоканал уже несколько лет пытается взять в долгосрочную аренду «Росводоканал», входящий в «Альфа групп» Михаила Фридмана и Германа Хана. 5 лет назад у предпринимателей ничего не вышло, руководство региона выступило против. Противники концессии подчеркивали, что частный бизнес собирался вкладываться в развитие «Водоканала» только спустя 15 лет с момента подписания договора. Однако разговоры о передаче водоканала в концессию возобновились. 3 сентября на онлайн пресс-конференции гендиректор группы компаний «Росводоканал» Антон Михальков вновь заявил об амбициях структур Фридмана и Хана, которые пытаются воздействовать на город, чтобы получить в концессию прибыльное предприятие. Стоки будут сбрасываться в городские очистные сооружения, которыми владеет Рязанский НПЗ и ежегодно вкладывает в их содержание более 800 млн рублей (при этом, заметим, только 20 % стока приходится на завод и 80 % на другие городские предприятия, в том числе чрезвычайно токсичные производства такие как кожевенная фабрика). Но если убедить общественность в том, что на предприятии за этим объектом не следят, то легко можно будет поставить вопрос о том, чтобы передать очистные другому хозяину — сначала в город, а потом и в аренду. Так за небольшие деньги можно будет получить новое оборудование, в которое можно не вкладывать годами. Последствия такого шага в полной мере ощутят жители Рязани, когда получат платежки за воду с повышенными тарифами. Опыт других российских городов тому подтверждение.



Кто виноват и что делать?



Вопросы экологии и благоустройства, безусловно, важны. Более того, эти вопросы традиционно приковывают внимание жителей региона и всегда вызывают горячие споры и масштабные дискуссии. На них очень легко отвлечь внимание от действительно насущных проблем.



Городские чиновники, связанные с местным бизнесом - кожевенным производством, птицефабрикой и гигантскими мусорными полигонами, в том числе принимающими мусор из столицы - пытаются переложить проблемы с больной головы на здоровую и убедить общественность, что проблема грязного воздуха возникла, якобы, из-за Рязанского НПЗ, который полностью соблюдает все экологические нормы, да и работает сейчас в связи с объективными обстоятельствами - вполсилы. При этом команда Николая Любимова демонстрирует неумение справляться с важными глобальными вызовами, требующими оперативной реакции. Более того, подчиненные главы региона нерешительны, а бюрократическая система стала артерией, выводящей в неизвестность деньги из карманов врачей и городского бюджета.



Пока неведомым, но очень оперативным организаторам протестов удается поднять в СМИ волну праведного гнева. Но эта волна не спасет руководство регионов от вопросов из федерального центра. А они будут касаться уже совсем других тем…