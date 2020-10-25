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Живого таракана в упаковке с булкой нашла жительница Подмосковья

, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Живого таракана в упаковке с булкой нашла жительница Подмосковья
Фото: pixabay

Жительница Волоколамска рассказала, что хлебобулочные изделия предпочитает покупать у местного завода. Однако недавно в герметичной упаковке с хлебом женщина обнаружила живого таракана.

Местная жительница ранее никогда не имела претензий к качеству местных товаров, пишет сайт "Подмосковье сегодня".

"После этого случая к ним точно больше ни ногой. Я позвонила на горячую линию Роспотребнадзора, в ситуации обещали разобраться", – пояснила женщина.

АГ

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