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Врач объяснил, почему россияне не носят маски

, 17:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Врач объяснил, почему россияне не носят маски
Фото: pixabay

Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что нежелание россиян носить средства индивидуальной защиты объясняется денежным фактором.

По словам специалиста, деньги всегда имеют значение: «В Германии, например, при вывозе мусора имеет значение сумма в пять центов. Сортированный мусор стоит столько-то, а несортированный – на пять центов дешевле».

Также медик уточнил, что несколько дней назад на одном ток-шоу он предложил на бесплатные маски для людей тратить деньги, полученные от штрафов за нарушение масочного режима.

АГ

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