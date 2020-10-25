Врач объяснил, почему россияне не носят маски

25 октября 2020, 17:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что нежелание россиян носить средства индивидуальной защиты объясняется денежным фактором.
По словам специалиста, деньги всегда имеют значение: «В Германии, например, при вывозе мусора имеет значение сумма в пять центов. Сортированный мусор стоит столько-то, а несортированный – на пять центов дешевле».
Также медик уточнил, что несколько дней назад на одном ток-шоу он предложил на бесплатные маски для людей тратить деньги, полученные от штрафов за нарушение масочного режима.
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