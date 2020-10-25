В Минздраве Кемеровской области прокомментировали видео из морга в Новокузнецке
25 октября 2020, 16:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: Сiдепо
В Кемеровской области местные СМИ и Telegram-каналы в воскресенье, 25 октября, опубликовали видеозапись из филиала патологоанатомического бюро в Новокузнецке. На видео запечатлено, что морг переполнен трупами, тела в черных пакетах лежат на полу и друг на друге.
В региональном Минздраве подтвердили, что видео снято в морге в Новокузнецке, тела действительно являются телами умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии. Эти случаи включены в официальную статистику по области.
Как объяснили в пресс-службе Минздрава, причиной скопления тел стало то, что родственники умерших не забирают их тела до истечения срока карантина или до выздоровления. Также в регионе дефицит кадров врачей-патологоанатомов.
За прошедшие сутки в Кемеровской области зафиксировали 173 новых случая заболевания коронавирусом. 43 новых пациента - в Новокузнецке.
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