Автомобили «Яндекс.Такси» начали перевозку врачей в Челябинске и Магнитогорске
25 октября 2020, 14:54[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Все автомобили оснащены защитными экранами и будут проходить санобработку.
25 октября стартовала партнерская программа минздрава Челябинской области и «Яндекс.Такси» по оказанию помощи медикам. Как сообщали «Аргументы недели», инициатором сотрудничества выступило правительство региона.
На линию выйдет 31автмобиль, все они оснащены специальным защитным экраном и будут проходить дезинфекцию. Водители-добровольцы получают инструкции и необходимые средства защиты.
«Это наша помощь медикам в непростые времена, обыкновенная работа, а риск есть везде», - подчеркнул водитель Дмитрий Саламатин.
Планируется, что все автомобили выйдут на линию до 28 октября. Финансовую часть обязательств взяла на себя РМК.
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