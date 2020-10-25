Автомобили «Яндекс.Такси» начали перевозку врачей в Челябинске и Магнитогорске

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25 октября 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Все автомобили оснащены защитными экранами и будут проходить санобработку.

25 октября стартовала партнерская программа минздрава Челябинской области и «Яндекс.Такси» по оказанию помощи медикам. Как сообщали «Аргументы недели», инициатором сотрудничества выступило правительство региона.

На линию выйдет 31автмобиль, все они оснащены специальным защитным экраном и будут проходить дезинфекцию. Водители-добровольцы получают инструкции и необходимые средства защиты.

«Это наша помощь медикам в непростые времена, обыкновенная работа, а риск есть везде», - подчеркнул водитель Дмитрий Саламатин.

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Планируется, что все автомобили выйдут на линию до 28 октября. Финансовую часть обязательств взяла на себя РМК.