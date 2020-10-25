Мнение: Латвией руководят гастарбайтеры

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25 октября 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Сейм Латвии, twitter.com

Не все жители Латвии довольны нынешним правительством. И открыто об этом говорят латвийским СМИ. Рекламный эксперт Эрик Стендзениекс высказался жестко: «Это правительство самое бесполезное, которое я только знаю».

Более того, «оно самое высокомерное». Так охарактеризовал правительство Латвии эксперт.

«Когда-то бывшее правительство Шкеле, Годманиса и Шлесерса упрекали в высокомерии. Они в этом смысле могут воду подавать нынешним правящим. В нашем Сейме сегодня есть депутат осужденный за кражу у банка и вкладчиков ( включая Маэстро Паулса)… Это Мартиньш Бондарс с коллегами, с которых суд постановил взыскать 15 миллионов. Ни в одной цивилизованной стране не поверят, что этот человек руководит финансовой и бюджетной комиссией. У нас есть осужденный Юрис Юрашс, который руководит в Сейме юридической комиссией. И что в этом смешного?

Я думаю, что трем партиям в Сейме уже конец. Посмотрите, не понятно, а за что они или против чего? Например, Новая Консервативная партия с огромными трудностями собрала список на выборы в Рижскую думу. Конец «Согласию» и Союзу зеленых и крестьян? Тут нужны лидеры. Печально, что и Национальным объединением все… Они организуют факельное шествие 18 ноября… У них есть только две даты – 9 мая и 16 марта. А где борьба за национальные ценности? Где сопротивление дурацким регулам Европы? В Конституции Латвии написано, что власть принадлежит народу! Но где эта власть, когда Европа издает такие регулы? Европа говорит, что нам нужны угловатые помидоры. Да! Так рапортует наше национальное государство! Европа говорит, что нам надо порезать корабли и заводы! Давай, порежем! Так говорит наше национальное государство. Разве оно против этих регул? Нет!

Я думаю, что к следующим выборам появится яркая политическая сила. Ведь есть много «освободившихся» людей. Например, Вячеслав Домбровский (недавно вышел из партии «Согласие») – умный человек. Юлия Степаненко – выдающаяся острота ума. Русская, которая по-латышски говорит лучше иного латыша!

Я не могу простить премьеру Кришьянису Кариньшу сказанное в свое время о том, что время лидеров в политике прошло. Он эти слова воплощает в жизнь прекрасно! Напротив, это время началось. Но сейчас страной руководят гастарбайтеры – Кариньш гастарбайтер, президент Левитс – гастарбайтер… С перспективой движения в Брюссель. По непонятным причинам этих людей выбрали и дали им посты».

Как латвийцы восприняли слова эксперта?

Александр: «Просто молодец Стендзениекс!!! Я бы еще добавил сюда национальную латвийскую компанию. Г-н Гаусс – гастарбайтер! Да и много пилотов иностранцев, а свои без работы сидят. А мы платим, платим этим гастарбайтерам и идем «на дно». Что будет со страной, когда они свалят в Брюссель? Как можно так свою страну не уважать?»

Валдис: «Сами виноваты, что поверили в светлое будущее приезжих латышей… Если латыши, конечно. Нынешний премьер со своей супругой, например, сделали «плевок» латвийцам: в разгар коронавируса, когда люди потеряли работу, остались без средств, медики пашут за копейки… жена нашего премьера покупает дом за три миллиона в центре Риги. Она обычный врач. Тут без комментариев. Эти гастарбайтеры плюют на латвийцев и Латвию. Все уже продали! Потом уедут, а мы и наши дети будут в долгах, как шелках. И расплачиваться за них. Это очевидно. Зачем нужны Латвии эти чужаки, которые нужд народа не знают. Чтобы разворовать, продать страну?»

Эмоционально! Резко. Но, эта правда! Мое мнение.