В Латвию прибывают граждане Беларуси на лечение

Аргументы Недели → Общество 13+

25 октября 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский реабилитационный центр, фото соцсети

В один из латвийский реабилитационных центров поступили шесть граждан Беларуси, чтобы пройти восстановительный курс после репрессий. Как утверждает руководитель реабилитационного центра Анда Нулле, эти люди получили не только психологические травмы, но и физические.

Латвия приняла граждан Беларуси на лечение в свои реабилитационные центры.

Руководитель одного из таких центров Анда Нулле так охарактеризовала пациентов: «Как человека меня поражает то, что в Беларуси сейчас нет военных действий, а мы получаем тяжелых пациентов. На лечение прибыли и журналисты, и простой житель Минска. Они протестуют против нынешнего строя, но делают это миролюбиво. Фактически ты нормальный житель своей страны, а государство на тебя нападает. В реабилитационном центре Латвии пациентам из Беларуси подготовили план восстановления после травм, и как жить с различными нарушениями, какую терапию проходить».

Г-жа Нулле прокомментировала травмы пациентов из Беларуси: «Это не были случайные удары. Нет! Попадали специально, потом еще продолжали. Когда я училась на врача, то такие травмы было принято называть «увечьями криминального характера».

Среди шести пациентов нет ни одной женщины.