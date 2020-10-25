Хабаровский ОМОН отбил сову у стаи сорок

Аргументы Недели → Общество 13+

25 октября 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

У сотрудников хабаровского ОМОНа появился новый подопечный – иглоногая сова. Силовики спасли птицу, за которой гонялись сороки.

Отбить сову от стаи сорок удалось бойцу в месте постоянной дислокации на улице Брестская в Хабаровске. По словам капитана полиции Александра К., он «шел по заданию и услышал громкие крики птиц, доносящиеся с улицы».

- Повернулся и увидел за окном стаю сорок, которые гнались за небольшой серой птицей. Она сильно ударилась о стекло и упала на оконный отлив. Я отогнал сорок и забрал пернатого внутрь, - рассказал силовик.

Опознать иглоногую сову росгвардейцам помог интернет. Позже предположение подтвердил и орнитолог зоосада «Приамурский». О отметил, что этот вид редко встречается в Хабаровском крае – сюда иглоногие совы могут залетать из соседнего Приморья.

Эксперт выяснил, что птенец получил сотрясение мозга.

ОМОН планирует взять шефство над спасенной совой.