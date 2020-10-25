Во Франции одобрен законопроект о продлении режима ЧС из-за COVID-19

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25 октября 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Национальное собрание Франции одобрило в первом чтении проект закона о продлении режима чрезвычайного санитарного положения в стране до 16 февраля 2021 года из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает национальное информагентство Франсинфо.

Документ поддержал 71 депутат, против выступили 35 человек.

Ожидается, что проект может быть окончательно принят в начале ноября.

Текущий режим санитарного ЧП во Франции истекает 30 октября.

За минувшие сутки во Франции выявили 45 422 новых заболевших коронавирусной инфекцией.