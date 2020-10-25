Хабаровский край борется с последствиями циклона

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25 октября 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

За истекшие сутки в Хабаровском крае к ликвидации последствий циклона привлечено 95 бригад спасателей общей численностью почти 200 человек и более ста единиц техники, включая более 30 бригад от предприятий энергосетей.

Ремонтникам удалось восстановить энергоснабжение в населенных пунктах Вяемского, Советско-Гаванского, Ульчского районов и района имени Полины Осипенко. Аварийные бригады продолжают свои работы на линиях электропередач в поселках Нанайского, Амурского, Солнечного, Хабаровского, Комсомольского районов района имени Полины Осипенко. Там электричество отсутствует – полностью или частично.

В настоящее время бригадам удалось обеспечить бесперебойное движение на автомобильных дорогах федерального, регионального и местного значения. Однако специалисты продолжают дежурство на самых сложных участках, например, на участках Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск – Владивосток.

Временное ограничение движения паромов сохраняется на переправе Ванино – Холмск.

Снегопад начался в крае десять дней назад.