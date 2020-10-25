В Хабаровске бездомных бесплатно кормят и выдают маски

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25 октября 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Вечерние рейды социальных служб по местам массового скопления бездомных возобновлены в Хабаровском крае с наступлением холодов. Нуждающихся бесплатно накормят и выдадут медицинские маски.

Согласно данным краевого минсоцзащиты, соцуслуги гражданам, не имеющим определенного места жительства, предоставляют 17 государственных учреждений социального обслуживания населения и девять негосударственных организаций.

Эти организации помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, восстановить документы, а также обеспечивают временным жильем, горячим питанием, одеждой. В течение девяти месяцев этого года соцслужбы успели помочь более 1,6 тысячи граждан.

В комплексных центрах соцобслуживания поселка Ванино и города Комсомольска-на-Амуре по будням организовано горячее питание для бездомных. В Советской Гавани такие мероприятия начнут проводить с ноября.

Отметим, что бездомным раздают и маски. Уже сейчас распределено 98 тысяч единиц средств индивидуальной защиты для обеспечения лиц без определенного места жительства.