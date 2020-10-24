Латвия переходит на зимнее время

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24 октября 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

фото: globallookpress.com

Переход на зимнее время в Латвии произойдет в ночь на 25 октября, в 4:00. Еще в 2018 году в Европе стал актуальный вопрос о необходимости зимнего и летнего времени. Был проведен европейской комиссией опрос в странах ЕС, и большая часть жителей заявила, что не следует менять уже установленный порядок.

Правительство Латвии тоже обсуждало этот вопрос и в целом поддержала идею отказ от перехода от зимнего времени на летнее, но поскольку на уровне ЕС все еще продолжается дискуссия, но в этом году действует прежний порядок.

В свою очередь следующий переход на летнее время произойдет 28 марта 2021 года.