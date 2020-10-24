Латвия переходит на зимнее время

24 октября 2020, 19:10[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Переход на зимнее время в Латвии произойдет в ночь на 25 октября, в 4:00. Еще в 2018 году в Европе стал актуальный вопрос о необходимости зимнего и летнего времени. Был проведен европейской комиссией опрос в странах ЕС, и большая часть жителей заявила, что не следует менять уже установленный порядок.
Правительство Латвии тоже обсуждало этот вопрос и в целом поддержала идею отказ от перехода от зимнего времени на летнее, но поскольку на уровне ЕС все еще продолжается дискуссия, но в этом году действует прежний порядок.
В свою очередь следующий переход на летнее время произойдет 28 марта 2021 года.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.