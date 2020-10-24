В трубе бывшего здания КГБ ЛССР нашли отстрелянные гильзы

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24 октября 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В сточной трубе бывшего здания КГБ ЛССР (Латвия) найдены отстрелянные гильзы. Их сотни.

«Угловой дом» или бывшее здание КГБ ЛССР имеет дурную славу: много бед людям принес этот дом. Но он есть! Находится в самом центре столицы Латвии. Буквально на днях дом «преподнес» новый сюрприз. Страшный! В сточной трубе было обнаружены отстрелянные гильзы.

Их обнаружили случайно в подвале, когда решили проверить состояние труб ливневой канализации. Руководитель латвийской фирмы Майя Лякса и историк Музея оккупации Лятвии Янис Гольдшмитс осматривали подвал, трубы и наткнулись на находку.

«При тщательном осмотре канализационных труб в помещении, которое в годы работы использовалось в качестве места, куда сливались нечистоты из камер, были обнаружены отстрелянные гильзы».

Историк Гольдшмитс провел раскопки в яме и обнаружил там сотни отстрелянных гильз, которые были покрыты ржавчиной, но визуально было заметно, что они из оружия разного калибра. Точную дату этих гильз определить сложно.

Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке:

«Всем прекрасно известно, что собой представляет этот дом. В нем размещалось еще НКВД, когда Латвия была оккупирована СССР. Тогда Москва «поставила» служить своих людей. Они и развернулись: могли засадить тех, кто им был… неприятен. Например, девушка отказала парню в форме и все! Конечно, многие люди там сгинули… Были расстреляны. Нет особого секрета, что и в этом здании мучили, расстреливали людей, а потом увозили, допустим, за город и закапывали. То, что нашли гильзы – не удивляет меня. Были расстрелы и отстрелянные гильзы, которые «складывали» в сливные трубы. Вот такое место нашли. Я не люблю этот дом… Всегда, когда иду мимо, то стараюсь быстрее его обойти».