Глава дирекции космодрома

Госкорпорация "Роскосмос" сообщила об увольнении гендиректора ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" Евгения Рогозы. Отмечается, что это личное решение главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку объявлены выговоры.
Это случилось после того, как поступила информация об аресте руководителя космодрома "Восточный" Романа Бобкова. Он подозревается в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу. Бобков будет находиться под стражей 2 месяца.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, которые предоставлены управлением ФСБ по Амурской области.
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