Клишас заявил, что Россия последовательно выполняет ратифицированные международные договоры

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24 октября 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Клишас. Фото: сайт СФ

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что комитеты СФ поддержали законопроекты, закрепляющие дополнительные гарантии верховенства Конституции России.

Он отметил, что разрешение вопроса о возможности исполнения решений межгосударственных органов будет осуществляться в порядке, определяемом федеральным конституционным законом о Конституционном Суде, который был рассмотрен Госдумой во втором чтении 21 октября.

«Концепция законопроектов предполагает сохранение правовой позиции, основанной на уважении общепризнанных норм международного права. Россия последовательно выполняет ратифицированные международные договоры и выступает за соблюдение норм международного права», – подчеркнул Клишас.