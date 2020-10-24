Клишас заявил, что Россия последовательно выполняет ратифицированные международные договоры
24 октября 2020, 14:27[ «Аргументы Недели» ]
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что комитеты СФ поддержали законопроекты, закрепляющие дополнительные гарантии верховенства Конституции России.
Он отметил, что разрешение вопроса о возможности исполнения решений межгосударственных органов будет осуществляться в порядке, определяемом федеральным конституционным законом о Конституционном Суде, который был рассмотрен Госдумой во втором чтении 21 октября.
«Концепция законопроектов предполагает сохранение правовой позиции, основанной на уважении общепризнанных норм международного права. Россия последовательно выполняет ратифицированные международные договоры и выступает за соблюдение норм международного права», – подчеркнул Клишас.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.