Москва вошла в пятерку лучших городов мира в рейтинге The World‘s 100 Best Cities

Аргументы Недели → Общество 13+

24 октября 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На официальном сайте мэра столицы появилась информация о том, что Москва в рейтинге The World‘s 100 Best Cities переместилась с пятой строчки на четвертую.

«Москва улучшила свои позиции в международном рейтинге The World‘s 100 Best Cities - столица РФ поднялась с пятого на четвертое место. Таким образом, ее позиция выше таких городов, как Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселона. А возглавляет список «Лучшие города для жизни, работы, инвестиций и посещения» Лондон. Второе место у Нью-Йорка, на третьей строчке - Париж», - отмечается в сообщении на сайте мэра Москвы.

По мнению международных экспертов, российская столица лидирует в категории «Продукт». Помимо этого, Москва признана лучшей в категориях - инфраструктура (например, аэропорты) и достопримечательности культуры. Российская столица стала второй в мире по числу жителей с высшим образованием. Москва вошла в тройку категории «Место», которая определяет качество городской среды и безопасность. Кроме того, столица России поднялась в категории «Люди». Также Москву оценили в категориях «Экономическое процветание», «Времяпрепровождение» и «Популяризация».

В официальном материале приведены слова вице-мэра столицы Натальи Сергуниной:

«Наш город исторически считается одним из международных культурных и цивилизационных центров. Благодаря комплексным программам развития, запущенным в последние годы, мы смогли упрочить позиции по всем ключевым направлениям: укрепили экономику, нарастили инновационный потенциал, создали цифровую экосистему для жителей и бизнеса».

Сергунина напомнила, что в рамках программы «Мой район» в Москве создан новый стандарт качества городской среды, согласно которому современные общественные пространства и инфраструктура должны присутствовать в любом районе города. При этом увеличивается туристическая привлекательность Москвы, находятся новые возможности для реализации талантов молодежи в науке, творчестве, предпринимательстве и других сферах.

Заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что лидирующая позиция Москвы в рейтинге подтверждает статус российской столицы, как одного из самых востребованных для жизни, бизнеса и путешествий мировых мегаполисов. Отмечается, что столица России второй год подряд входит в пятерку мировых городов, которые больше всего упоминаются при помощи хештегов в Instagram.

В Москве создана база для развития современных технологий и повышения комфортности городской среды. Об этом рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«В столице РФ есть благоприятные условия для бизнеса, который обеспечивает рабочие места и большой выбор предложений по разным направлениям для людей», - отметил Фурсин.

Известно, что рейтинг The World‘s 100 Best Cities составляется с 2016 года экспертами международной консалтинговой компании Resonance Consultancy.