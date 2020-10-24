Более миллиона «пятерок» выставили ученикам за неделю дистанционного обучения

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24 октября 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Столичные школьники 6-11 классов перешли с 19 октября на дистанционное обучение. За первую неделю онлайна им было выставлено почти 2 млн оценок. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

«За первую неделю дистанционного обучения педагоги выставили почти 2 млн оценок в электронных журналах Московской электронной школы (МЭШ). Ребята получили 1 млн 89 тыс. «пятерок». Всего за эту неделю учителя провели для учеников средней и старшей школы более 481 тыс. онлайн-уроков в формате видео-конференц-связи. Это 91% от общего числа всех запланированных дистанционных занятий в МЭШ. При этом состоялось более 12 млн сессий онлайн-уроков», - говорится в сообщении.

В настоящее время у МЭШ более 2 млн пользователей. Ежедневно к урокам подключаются более 600 тыс. учеников и учителей.

В пресс-службе отметили, что с начала учебного года во всех столичных образовательных учреждениях регулярно проводят генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Также там установили бактерицидные лампы закрытого типа, которые обеззараживают воздух, и дозаторы с антисептиком. На входе школьникам измеряют температуру, это делают и в течение учебного дня. Чтобы дети меньше перемещались по зданию, за каждым классом закрепили свой кабинет, и учителя приходят к ним сами. У разных классов уроки начинаются в разное время, поэтому перемены, время завтраков и обедов у каждой параллели свое.