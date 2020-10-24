Дома в Хабаровском крае полностью освободились от большой воды

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24 октября 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

За прошедшие сутки в Хабаровском крае большая вода полностью оставила жилые дома в микрорайоне Хорпинский в Комсомольске-на-Амуре, а также в населенных пунктах Казакевичево, Воронежское-3, Мичуринское в Хабаровском районе, Пивань в Комсомольском районе и Омми в Амурском районе.

Пока вода остается на 240 земельных, приусадебных и дачных участках, а также 38 участках внутрипоселковых дорог в семи муниципальных образованиях региона.

В краевой столице в зоне паводка остаются только островные территории – около 30 дач на островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский.

В Комсомольске-на-Амуре вода все еще занимает территорию 75 приусадебных участков, а также 18 дач. Она остается в подвальном помещении одного социально-значимого объекта и 13 многоквартирных домов.