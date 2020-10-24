Снегопад в Хабаровском крае остановил движение на дорогах
24 октября 2020, 13:08[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Спасатели МЧС несут дежурство на дорогах Хабаровского края, силы и средства ведомства находятся в повышенной готовности к реагированию.
Пока снято ограничение на дороге Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом в Комсомольск-на-Амуре. Однако спасатели продолжают дежурить на трассах до стабилизации обстановки.
На наиболее сложных участках дорог Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск – Владивосток несколько групп спасателей дежурит для оказания помощи автомобилистам.
Силы и средства МЧС РФ и территориальной подсистемы приведены в повышенную готовность к реагированию. В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по региону организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, налажен оперативный обмен информацией.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.