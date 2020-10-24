Снегопад в Хабаровском крае остановил движение на дорогах

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24 октября 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Спасатели МЧС несут дежурство на дорогах Хабаровского края, силы и средства ведомства находятся в повышенной готовности к реагированию.

Пока снято ограничение на дороге Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом в Комсомольск-на-Амуре. Однако спасатели продолжают дежурить на трассах до стабилизации обстановки.

На наиболее сложных участках дорог Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск – Владивосток несколько групп спасателей дежурит для оказания помощи автомобилистам.

Силы и средства МЧС РФ и территориальной подсистемы приведены в повышенную готовность к реагированию. В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по региону организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, налажен оперативный обмен информацией.