Эксперт Алексей Сизов назвал главное отличие банковского работника от телефонного афериста
24 октября 2020, 11:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов рассказал, на что нужно обратить внимание, чтобы не попасть в сети злоумышленников.
По его словам, мошенники сегодня очень хорошо адаптировались, выучили алгоритмы разговоров, принятых в банках. Но как бы убедительно они ни вели разговор, их все же можно вычислить.
«Дело в том, что банк сначала блокирует карточку, а потом связывается с клиентом и задает вопросы. Мошенники работают ровно наоборот: предлагают продиктовать что-то, чтобы приостановить операцию», – рассказал Сизов.
Ранее сообщалось, что сразу в нескольких городах России полиция задержала телефонных мошенников.
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