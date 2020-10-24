Эксперт Алексей Сизов назвал главное отличие банковского работника от телефонного афериста

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24 октября 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов рассказал, на что нужно обратить внимание, чтобы не попасть в сети злоумышленников.

По его словам, мошенники сегодня очень хорошо адаптировались, выучили алгоритмы разговоров, принятых в банках. Но как бы убедительно они ни вели разговор, их все же можно вычислить.

«Дело в том, что банк сначала блокирует карточку, а потом связывается с клиентом и задает вопросы. Мошенники работают ровно наоборот: предлагают продиктовать что-то, чтобы приостановить операцию», – рассказал Сизов.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких городах России полиция задержала телефонных мошенников.