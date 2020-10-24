Треть сотрудников московских храмов переведут на удаленную работу

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24 октября 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Москва. Фото: pixabay.com

Религиозные организации Москвы начали переводить сотрудников на удаленный формат работы.

По словам главы департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталия Сучкова, религиозные организации в этом вопросе «не отличаются от остальных организаций и предприятий в Москве», поэтому должны перевести минимум 30% своих сотрудников на дистанционный формат работы.

По его словам, речь идет о сотрудниках, обеспечивающих храмы и церкви всем необходимым, в том числе обслуживающий персонал.

Ранее сообщалось, что компании столицы планово отчитываются о переводе сотрудников на удаленку.