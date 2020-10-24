Треть сотрудников московских храмов переведут на удаленную работу
24 октября 2020, 11:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Религиозные организации Москвы начали переводить сотрудников на удаленный формат работы.
По словам главы департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталия Сучкова, религиозные организации в этом вопросе «не отличаются от остальных организаций и предприятий в Москве», поэтому должны перевести минимум 30% своих сотрудников на дистанционный формат работы.
По его словам, речь идет о сотрудниках, обеспечивающих храмы и церкви всем необходимым, в том числе обслуживающий персонал.
Ранее сообщалось, что компании столицы планово отчитываются о переводе сотрудников на удаленку.
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