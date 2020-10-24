Ученый Виктор Зуев объяснил, почему ситуация с коронавирусом улучшится только летом
24 октября 2020, 09:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: pnp.ru
Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев считает, что ситуация с эпидемией коронавируса в России может улучшиться в июле 2021 года.
Ученый связывает это с потеплением, поскольку известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла. Кроме этого, по словам эксперта, снижению заболеваемости также будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация.
«Кроме того, у нас увеличилось число переболевших и бессимптомников – это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60%, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса», – отметил Зуев.
Ранее вирусолог назвал главную ошибку заболевших COVID-19.
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