Ученый Виктор Зуев объяснил, почему ситуация с коронавирусом улучшится только летом

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24 октября 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pnp.ru

Фото: сайт ГД

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев считает, что ситуация с эпидемией коронавируса в России может улучшиться в июле 2021 года.

Ученый связывает это с потеплением, поскольку известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла. Кроме этого, по словам эксперта, снижению заболеваемости также будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация.

«Кроме того, у нас увеличилось число переболевших и бессимптомников – это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60%, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса», – отметил Зуев.

Ранее вирусолог назвал главную ошибку заболевших COVID-19.